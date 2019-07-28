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Новий уряд не знижуватиме
комунальні тарифи

Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:06

  Nickoss1 написав:Подход абсолютно правильный.

Если дорого, то надо начать больше зарабатывать, а не клянчить снижения тарифов. (Конечно, если тебе не 70+ и ты не инвалид).


И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:10

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

  warlamp написав:Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

Вот мозаика потихоньку и складывается..... Господин К своё вернул, а щас еще и куш начнет получать... А украинцы .... как всегда .... А зе ....
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