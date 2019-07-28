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Новий уряд не знижуватиме
комунальні тарифи

Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:06

  Nickoss1 написав:Подход абсолютно правильный.

Если дорого, то надо начать больше зарабатывать, а не клянчить снижения тарифов. (Конечно, если тебе не 70+ и ты не инвалид).


И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:10

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

  warlamp написав:Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

Вот мозаика потихоньку и складывается..... Господин К своё вернул, а щас еще и куш начнет получать... А украинцы .... как всегда .... А зе ....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:44

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

  Andrew Crow написав:>Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...

и сколько будете ждать )))

Ну лично я жду начала нового фингода с новым бюджетом. Т.к. нынешний уже принят и новая зРада через месяц только вступает в силу + нужно 90 дней на очухаться(т.е. до декабря).
  kyiv7777 написав:люди до зеранів: чому ви голосували за зе?

За попытку. Но нужно понимать, что Пете стоило бешеных денег воткнуть своих прикорытных кумовей для прикрытия своего очка. Теперь помимо смены Пети, нужно сменить прикорытную Петину шушеру. А это время. Тем более что никто просто так не оставит место, особенно если оно - урица, несущая золотые унитазы.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 29 лип, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:47

А прийдется -
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году -
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/9/649483/
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:33

  Джон написав:
  warlamp написав:Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.


Зелёный -главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины, ему присягали на верность командующие всех родов войск. Единоначалие, наконец, у нас в ВСУ или нет? Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
warlamp
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