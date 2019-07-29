И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:06
И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:10
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Вот мозаика потихоньку и складывается..... Господин К своё вернул, а щас еще и куш начнет получать... А украинцы .... как всегда .... А зе ....
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:44
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Ну лично я жду начала нового фингода с новым бюджетом. Т.к. нынешний уже принят и новая зРада через месяц только вступает в силу + нужно 90 дней на очухаться(т.е. до декабря).
За попытку. Но нужно понимать, что Пете стоило бешеных денег воткнуть своих прикорытных кумовей для прикрытия своего очка. Теперь помимо смены Пети, нужно сменить прикорытную Петину шушеру. А это время. Тем более что никто просто так не оставит место, особенно если оно - урица, несущая золотые унитазы.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 29 лип, 2019 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:47
А прийдется -
Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году -
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:33
Зелёный -главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины, ему присягали на верность командующие всех родов войск. Единоначалие, наконец, у нас в ВСУ или нет? Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:02
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Ги ги ги. І зп не будуть швейцарські за рік, і пенісії не будуть американські з 40 років Це добре.
Здохніть, зубожілі зе***
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:04
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