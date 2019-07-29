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Новий уряд не знижуватиме
комунальні тарифи

Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

  warlamp написав:Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.

Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
Конрад Карлович
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