|
|
Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07
warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор