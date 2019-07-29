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Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07
warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:06
zРадио написав:
О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно
Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.
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Народ на эту байку с времен Тимошенко ведется и будет еще долго вестить
Снимут еще для убедительности сериал Раб народа и погнали по новой
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tedswing45
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:39
Конрад Карлович написав:
какой приказ нужно отдать?
В атаку!
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sal
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:55
Джон написав: warlamp написав:
Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
вы главное не переставайте верить в своего зе в течении пяти лет))
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tedswing45
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