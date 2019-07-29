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Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07
warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:06
zРадио написав:
О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно
Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.
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Народ на эту байку с времен Тимошенко ведется и будет еще долго вестить
Снимут еще для убедительности сериал Раб народа и погнали по новой
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tedswing45
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:39
Конрад Карлович написав:
какой приказ нужно отдать?
В атаку!
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sal
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:55
Джон написав: warlamp написав:
Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
вы главное не переставайте верить в своего зе в течении пяти лет))
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tedswing45
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Додано: Вів 30 лип, 2019 14:39
tedswing45
Ну а что, Зе. Для паники особых причин не вижу. Основные маяки - МВФ/ЄС/Нато/ПутинХ#ло никуда не делись. Соответственно и дальше боремся с коррупцией (сделать это хуже, чем попередники просто невозможно), реформируем суды (аналогично), постепенно растим коммуналку (верить в ее снижение может только убогий), слегка растим з/п (кто может поднять цены на свои услуги), имеем и дальше вялотекущую войну (которую попередник обещал закончить за 2 недели). Одним словом, бежим по тоннелю, свернуть из которого в общем-то некуда.
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Nickoss1
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:02
sal написав: Конрад Карлович написав:
какой приказ нужно отдать?
В атаку!
Не смешно. Мы же все таки выбрали комика, а не де***.
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:11
А что, еще кто-то ожидает выполнения обещаний от Зе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35
Sommer
Не больше, чем выполнения обещений от Кр, Ку, Ющ, Ян и По. Которые всё выполнили, что обещали, а этот будет первый, который обманет.
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Nickoss1
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:39
Конрад Карлович написав: warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
Не поддаваться на провокации - в ответ не пулять, ДРГ не посылать. Нарушил приказ - получай "по суровым законам военного времени".
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warlamp
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