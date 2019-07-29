Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

Джон написав:

warlamp написав: Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился

То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.