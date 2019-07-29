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Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:07
warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:06
zРадио написав:
О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно
Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.
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Народ на эту байку с времен Тимошенко ведется и будет еще долго вестить
Снимут еще для убедительности сериал Раб народа и погнали по новой
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tedswing45
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:39
Конрад Карлович написав:
какой приказ нужно отдать?
В атаку!
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sal
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:55
Джон написав: warlamp написав:
Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
вы главное не переставайте верить в своего зе в течении пяти лет))
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tedswing45
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Додано: Вів 30 лип, 2019 14:39
tedswing45
Ну а что, Зе. Для паники особых причин не вижу. Основные маяки - МВФ/ЄС/Нато/ПутинХ#ло никуда не делись. Соответственно и дальше боремся с коррупцией (сделать это хуже, чем попередники просто невозможно), реформируем суды (аналогично), постепенно растим коммуналку (верить в ее снижение может только убогий), слегка растим з/п (кто может поднять цены на свои услуги), имеем и дальше вялотекущую войну (которую попередник обещал закончить за 2 недели). Одним словом, бежим по тоннелю, свернуть из которого в общем-то некуда.
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Nickoss1
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:02
sal написав: Конрад Карлович написав:
какой приказ нужно отдать?
В атаку!
Не смешно. Мы же все таки выбрали комика, а не де***.
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Конрад Карлович
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:11
А что, еще кто-то ожидает выполнения обещаний от Зе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:35
Sommer
Не больше, чем выполнения обещений от Кр, Ку, Ющ, Ян и По. Которые всё выполнили, что обещали, а этот будет первый, который обманет.
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Nickoss1
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:39
Конрад Карлович написав: warlamp написав:
Главнокомандующему достаточно отдать приказ, а подчинённые должны его исполнить в точности и в срок. Просто нет политической воли.
Извиняюсь, спросить - А какой приказ нужно отдать?
Не поддаваться на провокации - в ответ не пулять, ДРГ не посылать. Нарушил приказ - получай "по суровым законам военного времени".
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warlamp
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Додано: Вів 30 лип, 2019 17:45
Nickoss1 написав:Sommer
Не больше, чем выполнения обещений от Кр, Ку, Ющ, Ян и По. Которые всё выполнили, что обещали, а этот будет первый, который обманет.
Так избирали же ради чего? Ради того, чтобы слуги народа служили народу? Как же вот это все про "новые лица"? Разве могут эти новые лица обманывать и не выполнять своих обещаний?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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