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Уряд планує збільшити
кількість субсидіантів

Уряд планує збільшити кількість субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:27

Уряд планує збільшити кількість субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій.

Дивися повний текст Уряд планує збільшити кількість субсидіантів.
R2
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серии "зарплаты учителям по 4К баксов"...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:51

Иными словами, у Зе считают, что пенсионеры моложе 70 лет не относятся к "незащищённой категории", катаются как сыр в масле, и посему им ничего не светит.
warlamp
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