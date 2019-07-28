Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій.
Дивися повний текст Уряд планує збільшити кількість субсидіантів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:27
Уряд планує збільшити кількість субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує збільшити кількість субсидіантів.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:51
Иными словами, у Зе считают, что пенсионеры моложе 70 лет не относятся к "незащищённой категории", катаются как сыр в масле, и посему им ничего не светит.
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