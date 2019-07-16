Міністр інфраструктури каже, що в 2017 році у нього забрали УЗ і відтоді він на неї не впливає.
Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\".
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:30
Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\".
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42
Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44
Кто забрал, почему забрал ? Или у них там принято рот открывать только там где нет "интереса" "хозяина" ?
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