Міністр інфраструктури каже, що в 2017 році у нього забрали УЗ і відтоді він на неї не впливає.
Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\".
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:30
Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\".
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42
Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44
Кто забрал, почему забрал ? Или у них там принято рот открывать только там где нет "интереса" "хозяина" ?
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:27
Re: авиация, дорожная, морская, речная
Что именно растет в морской и речной авиации?
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:34
Реальность это по старинке закрывать туалеты на остановках, приносить постельное белье и срать на рельсы ?
Причина одна - ЖД государственная и должна тянуть большую социальную нагрузку. Я вижу один ощутимый плюс - норм партнеры по доставки еды и напитков - цена стала адекватной.
Вместо того чтоб возится с УЗ , лучше бы развивали внутренние авиа сообщения. Платить 3000+ грн за перелет Киев-Одесса-Киев на АН-24 как-то слишком дорого. Как альтернатива сраное МАУ и лоукостер, который летает непонятно как и то в сезон.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:27
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
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