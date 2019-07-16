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Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури каже, що в 2017 році у нього забрали УЗ і відтоді він на неї не впливає.
Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\"
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:35
вот оно чё, Михалыч!
а было грешным делом думал, что просто дятел
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42
Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
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warlamp
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44
у него “забрали” это предприятие
Кто забрал, почему забрал ? Или у них там принято рот открывать только там где нет "интереса" "хозяина" ?
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Igorten
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:34
warlamp написав:
Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
Реальность это по старинке закрывать туалеты на остановках, приносить постельное белье и срать на рельсы ?
Причина одна - ЖД государственная и должна тянуть большую социальную нагрузку. Я вижу один ощутимый плюс - норм партнеры по доставки еды и напитков - цена стала адекватной.
Вместо того чтоб возится с УЗ , лучше бы развивали внутренние авиа сообщения. Платить 3000+ грн за перелет Киев-Одесса-Киев на АН-24 как-то слишком дорого. Как альтернатива сраное МАУ и лоукостер, который летает непонятно как и то в сезон.
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ssnet
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:27
ssnet написав: warlamp написав:
Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
Реальность это по старинке закрывать туалеты на остановках, приносить постельное белье и срать на рельсы ?
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
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warlamp
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:40
warlamp написав:
..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?
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sequence
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:53
Гнать всю шваль порохоботскую(кравцовскую)и поставить спецов в этой области...а не воров(разрушителей)..
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finuser291
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:29
sequence написав: warlamp написав:
..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?
Подходит, но дорого. Это как на самолётах и хюндай. Соответственно с близкой ценой билета.
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warlamp
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:35
warlamp написав: sequence написав: warlamp написав:
..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?
Подходит, но дорого. Это как на самолётах и хюндай. Соответственно с близкой ценой билета.
не так уж и дорого, если локализировать производство толчков, серийно и ритмично провести модернизацию.
в конце концов, сколько можно срать на рельсы? ну это даже не 20й век, 19й!
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