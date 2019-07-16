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Омелян назвав Укрзалізницю
своєю "великою невдачею"

Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:30

Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури каже, що в 2017 році у нього забрали УЗ і відтоді він на неї не впливає.

Дивися повний текст Омелян назвав Укрзалізницю своєю \"великою невдачею\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:35

вот оно чё, Михалыч!
а было грешным делом думал, что просто дятел
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:42

Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44

у него “забрали” это предприятие
Кто забрал, почему забрал ? Или у них там принято рот открывать только там где нет "интереса" "хозяина" ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:34

  warlamp написав:Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.

Реальность это по старинке закрывать туалеты на остановках, приносить постельное белье и срать на рельсы ? :mrgreen:
Причина одна - ЖД государственная и должна тянуть большую социальную нагрузку. Я вижу один ощутимый плюс - норм партнеры по доставки еды и напитков - цена стала адекватной.
Вместо того чтоб возится с УЗ , лучше бы развивали внутренние авиа сообщения. Платить 3000+ грн за перелет Киев-Одесса-Киев на АН-24 как-то слишком дорого. Как альтернатива сраное МАУ и лоукостер, который летает непонятно как и то в сезон.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:27

  ssnet написав:
  warlamp написав:Самая большая беда Мининфраструктуры - это оторванный от реальности фантазёр Омелян.

Реальность это по старинке закрывать туалеты на остановках, приносить постельное белье и срать на рельсы ? :mrgreen:


Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:40

  warlamp написав:..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.

смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:53

Гнать всю шваль порохоботскую(кравцовскую)и поставить спецов в этой области...а не воров(разрушителей)..
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:29

  sequence написав:
  warlamp написав:..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.

смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?


Подходит, но дорого. Это как на самолётах и хюндай. Соответственно с близкой ценой билета.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:35

  warlamp написав:
  sequence написав:
  warlamp написав:..
Если если не закрывать на остановках туалеты, перроны превратятся в клоаку.
А рельсы не предназначены для пешеходных прогулок, дерьмо тут выполняет отпугивающую роль.

смешно.
вариант с вакуумными туалетами на всем подвижном составе не подходит?


Подходит, но дорого. Это как на самолётах и хюндай. Соответственно с близкой ценой билета.

не так уж и дорого, если локализировать производство толчков, серийно и ритмично провести модернизацию.
в конце концов, сколько можно срать на рельсы? ну это даже не 20й век, 19й!
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