RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян назвав Укрзалізницю
своєю "великою невдачею"

Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:59

  sequence написав:вот оно чё, Михалыч!
а было грешным делом думал, что просто дятел

Как вспомнить его предложения - то в Германии списанные электрички забрать, то потом - когда понял, какая проблема переделать под нашу колею этот хлам -то предложил новую идею - построить под них -узкоколейку Одесса-Киев. Дятел -мягко сказано. Хорошо, что забрали в 2017 от него УЗ...А другие отрасли - просто в суперпадение были в 2014 и потом стали оживать, но он же не сравнивает с 2010-2013 годами перевозки самолетами,автомобильным транспортом, вот и рост говорит от 2014 года. А при общем обвале -все ушли на ж.дороги, вот они не упали в 2014, но и не росли потом...Такой рассказчик Омелян...Гипербол одним словом.
laa1999
 
Повідомлень: 2936
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні
R2 » П'ят 26 лип, 2019 17:36
4 291
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 10:58
igorbuda52
Бізнес назвав ідеальних кандидатів у прем'єри 1, 2, 3
R2 » Нед 21 лип, 2019 17:19
24 1581
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 23:32
otg
Торгова війна: Китай назвав причину сповільнення своєї...
R2 » Вів 16 лип, 2019 14:46
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:46
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73901)
29.07.2019 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.