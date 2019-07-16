Как вспомнить его предложения - то в Германии списанные электрички забрать, то потом - когда понял, какая проблема переделать под нашу колею этот хлам -то предложил новую идею - построить под них -узкоколейку Одесса-Киев. Дятел -мягко сказано. Хорошо, что забрали в 2017 от него УЗ...А другие отрасли - просто в суперпадение были в 2014 и потом стали оживать, но он же не сравнивает с 2010-2013 годами перевозки самолетами,автомобильным транспортом, вот и рост говорит от 2014 года. А при общем обвале -все ушли на ж.дороги, вот они не упали в 2014, но и не росли потом...Такой рассказчик Омелян...Гипербол одним словом.