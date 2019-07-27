Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею"
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sequence написав:вот оно чё, Михалыч! а было грешным делом думал, что просто дятел
Как вспомнить его предложения - то в Германии списанные электрички забрать, то потом - когда понял, какая проблема переделать под нашу колею этот хлам -то предложил новую идею - построить под них -узкоколейку Одесса-Киев. Дятел -мягко сказано. Хорошо, что забрали в 2017 от него УЗ...А другие отрасли - просто в суперпадение были в 2014 и потом стали оживать, но он же не сравнивает с 2010-2013 годами перевозки самолетами,автомобильным транспортом, вот и рост говорит от 2014 года. А при общем обвале -все ушли на ж.дороги, вот они не упали в 2014, но и не росли потом...Такой рассказчик Омелян...Гипербол одним словом.
sequence, Одной модернизации вагонов будет недостаточно, ещё на каждой станции надо будет держать несколько ассенизационных машин, штат водителей, автослесарей,завгара и т.д.. А также обеспечить беспрепятственный проезд по перрону и второму,третьему пути вышеуказанного спецавтотранспорта.
УЗ было очень прибыльное предприятие. Кирпа помнится мосты строил и вокзалы. Просто сейчас олигархи не платят за перевозку грузов. А пассажирские поезда всегда были убыточны и подымать на них цены до авиабилетов вверх де***. Люди просто перестанут ездить, а вагоны распилят на метал. Так уже случилось с речным пассажирским транспортом если кто помнит. Целую отрасль распилили на металлолом.
warlamp написав:sequence, Одной модернизации вагонов будет недостаточно, ещё на каждой станции надо будет держать несколько ассенизационных машин, штат водителей, автослесарей,завгара и т.д.. А также обеспечить беспрепятственный проезд по перрону и второму,третьему пути вышеуказанного спецавтотранспорта.
Раз уж мы затронули столь деликатную тему -я далеко не уверен, что такая же ситуация во всех поездах РЖД, но во всех поездах, которыми я ездил последние лет 10 - туалеты только вакуумные. Так что технических трудностей с этим вроде нет.