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У Києві затримали групу держреєстраторів, які працювали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:51
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві групу державних реєстраторів, діяльність яких завдала шкоди потерпілим на понад 30 млн грн. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Дивися повний текст У Києві затримали групу держреєстраторів, які працювали з рейдерами
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:51
Есть у революции начало, нет у революции конца ... :) К чему это я, так часто ловят, задерживают, обыскивают, арестовывают, но в части наказания ...., тут какой бермудский треугольник. Товарищи журналисты, а могли бы вы поработать журналистами, а не статистами. Очень было бы интересно вывести все такие новости в отдельную рубрику и отслеживать, а что в итоге. Есть у меня подозрение :) , что громкие дела, громкие только на публику, а потом все тихо мирно ... ;)
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:04
При покупке квартиры сейчас свидетельства на руки не дают. А потом эти умелые регистраторы переписывают на кого надо и фиг что докажешь. Такая порнография и с медкартами. В электронные можно залезть и исправить что нужно. В Бумажные не залезешь и не исправишь.
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