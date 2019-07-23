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ТОП-5 країн за обсягами переказів в Україну (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Нацбанк.
Дивися повний текст ТОП-5 країн за обсягами переказів в Україну (інфографіка)
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:52
Думал Польша на первом месте
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