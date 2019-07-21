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Підприємства зобов'язані повернути
українцям мільйони за...

Підприємства зобов'язані повернути українцям мільйони за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59

Підприємства зобов'язані повернути українцям мільйони за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужба.

Дивися повний текст Підприємства зобов'язані повернути українцям мільйони за завищення цін, що регулюються державою.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59

Кто их получит?
shutyak_oleg
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:29

shutyak_oleg

Беня. :D :D :D
Ratatui
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