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Як часто змінювати роботу: поради експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Роботу найкраще змінювати приблизно раз у 2-3 роки.
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