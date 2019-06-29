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Як часто змінювати
роботу: поради експертів

Як часто змінювати роботу: поради експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

Як часто змінювати роботу: поради експертів

Пропонуємо до обговорення:
Роботу найкраще змінювати приблизно раз у 2-3 роки.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:29

  moveton написав:А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?

Обычный дежурный вопрос, на который есть набор обычных дежурных ответов.
Типа "В целом меня текущая работа устраивает, но я всегда открыт для новых интересных предложений".
Faceless
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