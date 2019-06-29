Роботу найкраще змінювати приблизно раз у 2-3 роки.
Дивися повний текст Як часто змінювати роботу: поради експертів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20
Як часто змінювати роботу: поради експертів
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Дивися повний текст Як часто змінювати роботу: поради експертів.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20
А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:29
Обычный дежурный вопрос, на который есть набор обычных дежурных ответов.
Типа "В целом меня текущая работа устраивает, но я всегда открыт для новых интересных предложений".
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