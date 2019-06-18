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Як часто змінювати
роботу: поради експертів

Як часто змінювати роботу: поради експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

Як часто змінювати роботу: поради експертів

Пропонуємо до обговорення:
Роботу найкраще змінювати приблизно раз у 2-3 роки.

Дивися повний текст Як часто змінювати роботу: поради експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:29

  moveton написав:А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?

Обычный дежурный вопрос, на который есть набор обычных дежурных ответов.
Типа "В целом меня текущая работа устраивает, но я всегда открыт для новых интересных предложений".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:46

  Faceless написав:
  moveton написав:А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?

Обычный дежурный вопрос, на который есть набор обычных дежурных ответов.
Типа "В целом меня текущая работа устраивает, но я всегда открыт для новых интересных предложений".

а что делать со следующим вопросом интервьюера: "а когда вы от нас отчалите?".
не знаю где как, но вложив в обучение кадра деньги и время (которое тоже деньги), через пару месяцев получить на выходе такого "открытого для новых интересных предложений" чо-та не очень.
знакомый поляк с бизнесом на 50 человек говорит, что при прочих равных на работу берет девочек. Хрен со всякими декретами, зато они почти гарантировано возвращаются на альмаматер, и вполне в теме
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:04

Re: Як часто змінювати роботу: поради експертів

  sequence написав:а что делать со следующим вопросом интервьюера: "а когда вы от нас отчалите?".

Ни разу с таким не стыкался, но всегда можно что-то придумать, типа "Життя бентежне", "Все зависит в первую очередь от того, насколько мне тут понравится, сейчас оценить невозможно".
  sequence написав:не знаю где как, но вложив в обучение кадра деньги и время (которое тоже деньги), через пару месяцев получить на выходе такого "открытого для новых интересных предложений" чо-та не очень.

Через пару месяцев конечно нет. Всегда можно отметить, что обычно не рассматриваешь новых предложений как минимум год после устройства на новую работу. Вполне адекватно я считаю.
  sequence написав:знакомый поляк с бизнесом на 50 человек говорит, что при прочих равных на работу берет девочек. Хрен со всякими декретами, зато они почти гарантировано возвращаются на альмаматер, и вполне в теме

Работа бывает разная, отрасли разные, позиции разные. Нельзя все свести к одному знаменателю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11

  Faceless написав:..
Ни разу с таким не стыкался, но всегда можно что-то придумать, типа "Життя бентежне", "Все зависит в первую очередь от того, насколько мне тут понравится, сейчас оценить невозможно"...
Через пару месяцев конечно нет. Всегда можно отметить, что обычно не рассматриваешь новых предложений как минимум год после устройства на новую работу. Вполне адекватно я считаю...
Работа бывает разная, отрасли разные, позиции разные. Нельзя все свести к одному знаменателю

1) для этого есть испытательный срок - реально, кадра можно оценить за первую неделю, начиная от дисциплины
2) по опыту, если за год кадр не уволился, то продержится еще пару, пока не осознает, что повышения должности/зп/.. не видать, как своих ушей и надо рвать когти :mrgreen: :mrgreen:
3) согласен, работы очень разные, но всюду, включая уличную торговлю, почему-то десятками лет сталкиваешься с одними и теми бабками :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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