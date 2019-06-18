Роботу найкраще змінювати приблизно раз у 2-3 роки.
Дивися повний текст Як часто змінювати роботу: поради експертів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20
Як часто змінювати роботу: поради експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як часто змінювати роботу: поради експертів.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20
А эти эксперты могут объяснить, почему на каждом интервью спрашивают о причинах смены работы и какого ответа при этом ждут?
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:29
Обычный дежурный вопрос, на который есть набор обычных дежурных ответов.
Типа "В целом меня текущая работа устраивает, но я всегда открыт для новых интересных предложений".
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:46
а что делать со следующим вопросом интервьюера: "а когда вы от нас отчалите?".
не знаю где как, но вложив в обучение кадра деньги и время (которое тоже деньги), через пару месяцев получить на выходе такого "открытого для новых интересных предложений" чо-та не очень.
знакомый поляк с бизнесом на 50 человек говорит, что при прочих равных на работу берет девочек. Хрен со всякими декретами, зато они почти гарантировано возвращаются на альмаматер, и вполне в теме
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:04
Re: Як часто змінювати роботу: поради експертів
Ни разу с таким не стыкался, но всегда можно что-то придумать, типа "Життя бентежне", "Все зависит в первую очередь от того, насколько мне тут понравится, сейчас оценить невозможно".
Через пару месяцев конечно нет. Всегда можно отметить, что обычно не рассматриваешь новых предложений как минимум год после устройства на новую работу. Вполне адекватно я считаю.
Работа бывает разная, отрасли разные, позиции разные. Нельзя все свести к одному знаменателю
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11
1) для этого есть испытательный срок - реально, кадра можно оценить за первую неделю, начиная от дисциплины
2) по опыту, если за год кадр не уволился, то продержится еще пару, пока не осознает, что повышения должности/зп/.. не видать, как своих ушей и надо рвать когти
3) согласен, работы очень разные, но всюду, включая уличную торговлю, почему-то десятками лет сталкиваешься с одними и теми бабками
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:42
Re: Як часто змінювати роботу: поради експертів
По опыту, год ничего не решает. Но, если за год поднимают ЗП всего раз и то на 10%, а мотивационные программы хромают, либо вовсе существуют только на бумаге (в теории), то логично что люди уходят.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:17
Странные советы экспертов!! По своему опыту работодателя скажу :
1.Хороший работник приходит на фирму и работает долго 5-10 лет, все вопросы знаний, карьеры,оплаты и тд можно решать в одном месте,если Вы ценный работник.
2.Многие меняют работу примерно через год, и когда Вас спрашивают о причинах смены, то на самом деле понимают ,что Вы через год полностью войдете в курс и станете специалистом и опять уйдете!!!!! Зачем такой работник???? Якобы приобретается опыт, не уверен, что он Вам поможет на новом месте. В каждой компании все по другому и вам придется переучиваться заново.
3. В нашем быстроменяющемся мире самое ценное качество работника это умение обучаться непрерывно , постоянно. А как раз это многие не могут или не хотят делать. Они(посредственные работники) в школе старались не учиться ,в институте старались не учиться ,а тут на работе опять учеба. Потому и бегают с места на место в поисках работы где ничего изучать не надо и платят большие деньги. Но таких мест нет.
4. Последнее .А зачем мне кого то чему то обучать? Мне надо что бы работник пришел и работал. Он сам должен обучиться и прийти получать зарплату за ЗНАНИЯ , УМЕНИЕ и СДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!!! Всем привет !!!
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