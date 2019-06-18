Як часто змінювати роботу: поради експертів

Додано: Вів 30 лип, 2019 12:17

Странные советы экспертов!! По своему опыту работодателя скажу :



1.Хороший работник приходит на фирму и работает долго 5-10 лет, все вопросы знаний, карьеры,оплаты и тд можно решать в одном месте,если Вы ценный работник.

2.Многие меняют работу примерно через год, и когда Вас спрашивают о причинах смены, то на самом деле понимают ,что Вы через год полностью войдете в курс и станете специалистом и опять уйдете!!!!! Зачем такой работник???? Якобы приобретается опыт, не уверен, что он Вам поможет на новом месте. В каждой компании все по другому и вам придется переучиваться заново.

3. В нашем быстроменяющемся мире самое ценное качество работника это умение обучаться непрерывно , постоянно. А как раз это многие не могут или не хотят делать. Они(посредственные работники) в школе старались не учиться ,в институте старались не учиться ,а тут на работе опять учеба. Потому и бегают с места на место в поисках работы где ничего изучать не надо и платят большие деньги. Но таких мест нет.

4. Последнее .А зачем мне кого то чему то обучать? Мне надо что бы работник пришел и работал. Он сам должен обучиться и прийти получать зарплату за ЗНАНИЯ , УМЕНИЕ и СДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!!! Всем привет !!!