Як часто змінювати роботу: поради експертів

Додано: Вів 30 лип, 2019 14:14

toyotaluxkom написав: Странные советы экспертов!! По своему опыту работодателя скажу :



1.Хороший работник приходит на фирму и работает долго 5-10 лет, все вопросы знаний, карьеры,оплаты и тд можно решать в одном месте,если Вы ценный работник.

2.Многие меняют работу примерно через год, и когда Вас спрашивают о причинах смены, то на самом деле понимают ,что Вы через год полностью войдете в курс и станете специалистом и опять уйдете!!!!! Зачем такой работник???? Якобы приобретается опыт, не уверен, что он Вам поможет на новом месте. В каждой компании все по другому и вам придется переучиваться заново.

3. В нашем быстроменяющемся мире самое ценное качество работника это умение обучаться непрерывно , постоянно. А как раз это многие не могут или не хотят делать. Они(посредственные работники) в школе старались не учиться ,в институте старались не учиться ,а тут на работе опять учеба. Потому и бегают с места на место в поисках работы где ничего изучать не надо и платят большие деньги. Но таких мест нет.

4. Последнее .А зачем мне кого то чему то обучать? Мне надо что бы работник пришел и работал. Он сам должен обучиться и прийти получать зарплату за ЗНАНИЯ , УМЕНИЕ и СДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!!! Всем привет !!! Странные советы экспертов!! По своему опыту работодателя скажу :1.Хороший работник приходит на фирму и работает долго 5-10 лет, все вопросы знаний, карьеры,оплаты и тд можно решать в одном месте,если Вы ценный работник.2.Многие меняют работу примерно через год, и когда Вас спрашивают о причинах смены, то на самом деле понимают ,что Вы через год полностью войдете в курс и станете специалистом и опять уйдете!!!!! Зачем такой работник???? Якобы приобретается опыт, не уверен, что он Вам поможет на новом месте. В каждой компании все по другому и вам придется переучиваться заново.3. В нашем быстроменяющемся мире самое ценное качество работника это умение обучаться непрерывно , постоянно. А как раз это многие не могут или не хотят делать. Они(посредственные работники) в школе старались не учиться ,в институте старались не учиться ,а тут на работе опять учеба. Потому и бегают с места на место в поисках работы где ничего изучать не надо и платят большие деньги. Но таких мест нет.4. Последнее .А зачем мне кого то чему то обучать? Мне надо что бы работник пришел и работал. Он сам должен обучиться и прийти получать зарплату за ЗНАНИЯ , УМЕНИЕ и СДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!!! Всем привет !!!

Ну вы пишете от имени работодателя, а потому и сильный перекос во взглядах именно к позиции работодателя.1) Это для вас хороший работник = стабильный и лояльный работник. А стабильный и лояльный как правило (не всегда, но как правило) еще и дешевый работник. "Вопросы знаний, карьеры, оплаты" для работника, от которого не ждут, что он может уйти, решаются так себе. По опыту - и личному, и коллег /знакомых могу сказать, что указанные вопросы решаются лучше и быстрее как раз в случае смены работы, на худой конец - "горизонтального" перемещения внутри компании (если компания большая и там есть куда переходить).2) Примерно через год работник начинает смотреть на свои дальнейшие перспективы на текущем месте и на возможные альтернативы. И это совершенно нормально. Хотите удержать - создавайте условия, чтобы он оставался. "Зачем такой работник" - поймите, что у работника свои цели, для него вы должны ответить на вопрос "зачем такая работа".3) Да, умение обучаться - вещь важная. Но вот в остальных выводах вы не правы. Как раз перемена места - это как правило необходимость изучения чего-то нового. Те, кто учиться не хотят, как раз наоборот - "врастают" в рабочее место, и молятся, чтобы ничего не менялось годами.4) На замечательный вопрос "а зачем мне кого-то обучать, ведь они могут потом уйти" есть не менее замечательный ответ "а что будет, если они ничему не обучатся и останутся?". Дальновидные компании сами выращивают себе кадры. Если вы этого не понимаете, то или вы маленький работодатель, которому это недоступно, либо слишком недальновидны.