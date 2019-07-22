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Занижені тарифи на газ для
населення спричинять...

Занижені тарифи на газ для населення спричинять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:47

Занижені тарифи на газ для населення спричинять...

Пропонуємо до обговорення:
Існує невизначеність, повʼязана з новими урядовими ініціативами щодо адміністрування тарифів на енергоносії для населення.

Дивися повний текст Занижені тарифи на газ для населення спричинять девальвацію гривні - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:57

а вони в курсі що зараз ревальвація? Чи валєра їм ще не повідомила.
igorbuda52
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