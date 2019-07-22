Існує невизначеність, повʼязана з новими урядовими ініціативами щодо адміністрування тарифів на енергоносії для населення.
Дивися повний текст Занижені тарифи на газ для населення спричинять девальвацію гривні - Нацбанк.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:47
Занижені тарифи на газ для населення спричинять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Занижені тарифи на газ для населення спричинять девальвацію гривні - Нацбанк.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|