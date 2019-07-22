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Занижені тарифи на газ для населення спричинять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Існує невизначеність, повʼязана з новими урядовими ініціативами щодо адміністрування тарифів на енергоносії для населення.
Дивися повний текст Занижені тарифи на газ для населення спричинять девальвацію гривні - Нацбанк
.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:57
а вони в курсі що зараз ревальвація? Чи валєра їм ще не повідомила.
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igorbuda52
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:05
igorbuda52 написав:
а вони в курсі що зараз ревальвація? Чи валєра їм ще не повідомила.
В курсі, звідкіля у вас сумніви? Якщо вести необдуману економічну політику, буде девальвація.
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Пон 22 лип, 2019 10:19
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