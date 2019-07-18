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Київстар збільшив територію 4G
ще в восьми областях України

Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08

Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік і 1 квартал 2019 року компанія інвестувала в розвиток нових технологій понад 8 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08

Какой 4G ? Хмельник(Винницкая) вообще несколько раз нужно перезвонить дабы дозвониться -)))
9torba
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