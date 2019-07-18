За 2018 рік і 1 квартал 2019 року компанія інвестувала в розвиток нових технологій понад 8 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08
Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар збільшив територію 4G ще в восьми областях України.
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08
Какой 4G ? Хмельник(Винницкая) вообще несколько раз нужно перезвонить дабы дозвониться -)))
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