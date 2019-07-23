Повідомити про надзвичайну ситуацію стало ще легше: достатньо просто натиснути на кнопку та дочекатися зв'язку з оператором поліції.
Дивися повний текст У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08
У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги
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Дивися повний текст У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги.
Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08
Спасёт ли видеонаблюдение от вандалов, которым захочется сломать кнопку для развлечения?
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