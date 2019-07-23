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У Києві встановлюють кнопки
екстренного виклику допомоги

У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08

У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Повідомити про надзвичайну ситуацію стало ще легше: достатньо просто натиснути на кнопку та дочекатися зв'язку з оператором поліції.

Дивися повний текст У Києві встановлюють кнопки екстренного виклику допомоги.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:08

Спасёт ли видеонаблюдение от вандалов, которым захочется сломать кнопку для развлечения?
avk
 
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