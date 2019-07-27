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Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в ефірі каналу "KRYM".
Дивися повний текст Коболєв назвав три основні поразки \"Нафтогазу\"
.
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