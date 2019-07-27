Про це він розповів в ефірі каналу "KRYM".
Дивися повний текст Коболєв назвав три основні поразки \"Нафтогазу\".
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:28
Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав три основні поразки \"Нафтогазу\".
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:02
С точки зрения председателя Коболева, нетямущий потребитель никак не поймёт своей выгоды от повышения тарифов на газ.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:11
Дешевий сир буває тільки в мишоловці. І не плутайте ринкові ціни з високими цінами. Тобто ринкова ціна, звісно, може бути високою, але не від того, що комусь так хочеться, а через попит/пропозицію.
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