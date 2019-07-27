RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболєв назвав три основні
поразки "Нафтогазу"

Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:28

Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в ефірі каналу "KRYM".

Дивися повний текст Коболєв назвав три основні поразки \"Нафтогазу\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90043
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:02

С точки зрения председателя Коболева, нетямущий потребитель никак не поймёт своей выгоды от повышения тарифов на газ. :D
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 13.03.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:11

  warlamp написав:З точки зору голови Коболєва, нетямущій споживач ніяк не зрозуміє своєї вигоди від підвищення тарифів на газ. : D
Дешевий сир буває тільки в мишоловці. І не плутайте ринкові ціни з високими цінами. Тобто ринкова ціна, звісно, може бути високою, але не від того, що комусь так хочеться, а через попит/пропозицію.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян назвав Укрзалізницю своєю "великою невдачею" 1, 2
R2 » Пон 29 лип, 2019 13:30
13 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 21:00
alex7gk
Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"
R2 » Пон 29 лип, 2019 20:28
0 14
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 20:28
R2
Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні
R2 » П'ят 26 лип, 2019 17:36
4 294
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 10:58
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.