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Коболєв назвав три основні поразки "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в ефірі каналу "KRYM".
Дивися повний текст Коболєв назвав три основні поразки \"Нафтогазу\"
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:11
warlamp написав:
З точки зору голови Коболєва, нетямущій споживач ніяк не зрозуміє своєї вигоди від підвищення тарифів на газ. : D
Дешевий сир буває тільки в мишоловці. І не плутайте ринкові ціни з високими цінами. Тобто ринкова ціна, звісно, може бути високою, але не від того, що комусь так хочеться, а через попит/пропозицію.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:44
0mage0 написав: warlamp написав:
З точки зору голови Коболєва, нетямущій споживач ніяк не зрозуміє своєї вигоди від підвищення тарифів на газ. : D
Дешевий сир буває тільки в мишоловці. І не плутайте ринкові ціни з високими цінами. Тобто ринкова ціна, звісно, може бути високою, але не від того, що комусь так хочеться, а через попит/пропозицію.
Какой бред .
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:04
Полностью согласен с предыдущим комментарием.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:42
я думал его на нары, но наверное мама из америки сделала кэшбек
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