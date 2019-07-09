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Українці купують все
більше нерухомості в Польщі

Українці купують все більше нерухомості в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:16

Українці купують все більше нерухомості в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Польське радіо.

Дивися повний текст Українці купують все більше нерухомості в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:16

ЗАЧЕММММ ??? я вот не знаю куда ее девать и как продать выгодно ...
yama
 
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