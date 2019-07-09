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Українці купують все більше нерухомості в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Польське радіо.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:16
ЗАЧЕММММ ??? я вот не знаю куда ее девать и как продать выгодно ...
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