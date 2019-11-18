Про це пише Польське радіо.
Дивися повний текст Українці купують все більше нерухомості в Польщі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:16
Українці купують все більше нерухомості в Польщі
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Дивися повний текст Українці купують все більше нерухомості в Польщі.
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:00
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:30
Добавлю еще, если планы оставаться в Польше - аренда в Польше будет дороже чем кредит на 20-30 лет, даже при минимальном взносе в 20%.
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