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В Україні видали вже 233 тисячі «пакунків малюка»: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Восени минулого року започаткували соціальну ініціативу з видачі пакунків малюка новонародженим українцям. З того часу вже близько 233 тисяч родин отримали таку соціальну допомогу від держави.
Дивися повний текст В Україні видали вже 233 тисячі «пакунків малюка»: як отримати допомогу
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:54
Ну да, ежели выдать деньгами то не на чем будет иметь доход :)
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