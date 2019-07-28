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В Україні видали вже 233
тисячі «пакунків малюка»: як...

В Україні видали вже 233 тисячі «пакунків малюка»: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:54

В Україні видали вже 233 тисячі «пакунків малюка»: як...

Пропонуємо до обговорення:
Восени минулого року започаткували соціальну ініціативу з видачі пакунків малюка новонародженим українцям. З того часу вже близько 233 тисяч родин отримали таку соціальну допомогу від держави.

Дивися повний текст В Україні видали вже 233 тисячі «пакунків малюка»: як отримати допомогу.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:54

Ну да, ежели выдать деньгами то не на чем будет иметь доход :)
Igorten
 
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