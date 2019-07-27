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Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 07:22
Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в Україні мають зрости до рівня 75% від країн-сусідів.
Дивися повний текст Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку \"заробітчан\" за кордон
.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:30
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