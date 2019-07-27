Зарплати в Україні мають зрости до рівня 75% від країн-сусідів.
Дивися повний текст Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку \"заробітчан\" за кордон.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 07:22
Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку \"заробітчан\" за кордон.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35
Ну с 15 т. грн на руки у нас конечно никто бы не поехал чернорабочим вкалывать.
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:57
Хороша робота - експерт. Із розумним виглядом говориш очевидні речі, а тобі за це ще й гроші платять.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:25
Re: Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...
Экспёрд, едут с провинциальных депрессивных городов типа как мой. Платите хотя-бы 10000 и уже никто не поедет.
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