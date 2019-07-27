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Експерт розповіла, що потрібно
для припинення відтоку...

Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 07:22

Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в Україні мають зрости до рівня 75% від країн-сусідів.

Дивися повний текст Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку \"заробітчан\" за кордон.
R2
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vegan44pro
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:35

Ну с 15 т. грн на руки у нас конечно никто бы не поехал чернорабочим вкалывать.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:52

Америку открыли..
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:57

Хороша робота - експерт. Із розумним виглядом говориш очевидні речі, а тобі за це ще й гроші платять.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:25

Re: Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...

Экспёрд, едут с провинциальных депрессивных городов типа как мой. Платите хотя-бы 10000 и уже никто не поедет.
Попаданец
 
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