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Інвестори попередили про кризу
в галузі відновлюваної...

Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:20

Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної...

Пропонуємо до обговорення:
Президента України просять взяти під особистий контроль проблему розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії

Дивися повний текст Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної енергетики.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:20

Враження, що в Україні після вильоту пєці вся влада належить вовку і недорозігнаному ним судові.
igorbuda52
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