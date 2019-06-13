Президента України просять взяти під особистий контроль проблему розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії
Дивися повний текст Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної енергетики.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:20
Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори попередили про кризу в галузі відновлюваної енергетики.
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:20
Враження, що в Україні після вильоту пєці вся влада належить вовку і недорозігнаному ним судові.
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