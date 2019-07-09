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Середня зарплата українців
у червні зросла вище 400...

Середня зарплата українців у червні зросла вище 400...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16

Середня зарплата українців у червні зросла вище 400...

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2019 р. становила 10 783 грн.

Дивися повний текст Середня зарплата українців у червні зросла вище 400 доларів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:17

как то пугающе выглядит:
в 2008 зп достигла 400уе
во втором квартале 2008 доллар с 5.05 "упал" до 4.85
сейчас что то похожее
..... совпадение?
Maxim-ka
 
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