Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у червні 2019 р. становила 10 783 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата українців у червні зросла вище 400 доларів (інфографіка).
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16
Середня зарплата українців у червні зросла вище 400...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців у червні зросла вище 400 доларів (інфографіка).
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:17
как то пугающе выглядит:
в 2008 зп достигла 400уе
во втором квартале 2008 доллар с 5.05 "упал" до 4.85
сейчас что то похожее
..... совпадение?
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