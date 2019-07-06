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Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16
Пропонуємо до обговорення:
На кінець липня, людство вичерпало природні ресурси Землі на 2019 рік.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:17
Це якась лажа, а населення росте...
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