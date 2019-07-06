На кінець липня, людство вичерпало природні ресурси Землі на 2019 рік.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16
Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік
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Дивися повний текст Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:45
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