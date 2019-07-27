Авіакомпанія Georgian Airways назвала суму збитків від заборони на пряме авіасполучення з Росією.
Дивися повний текст Georgian Airways підрахувала збитки через заборону польотів у Росію.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20
Georgian Airways підрахувала збитки через заборону...
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Дивися повний текст Georgian Airways підрахувала збитки через заборону польотів у Росію.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20
нечего считать убытки надо пускать рейсы на Одессу, сейчас перелет в Грузию стоит в двое дороже чем Египет Турцию Италию Испанию и т.д. давно хочу в Грузию съездить но стоимость перелета все портит
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