RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Georgian Airways підрахувала
збитки через заборону...

Georgian Airways підрахувала збитки через заборону...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20

Georgian Airways підрахувала збитки через заборону...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Georgian Airways назвала суму збитків від заборони на пряме авіасполучення з Росією.

Дивися повний текст Georgian Airways підрахувала збитки через заборону польотів у Росію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90049
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:20

нечего считать убытки надо пускать рейсы на Одессу, сейчас перелет в Грузию стоит в двое дороже чем Египет Турцию Италию Испанию и т.д. давно хочу в Грузию съездить но стоимость перелета все портит
acidw1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 14.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо...
R2 » Суб 27 лип, 2019 10:56
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 10:56
igorbuda52
У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 15:26
1 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 15:26
0mage0
Через масове відключення електроенергії в Венесуелі...
R2 » Сер 24 лип, 2019 10:54
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 10:54
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13047)
30.07.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.