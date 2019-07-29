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Нефьодов розповів, коли в Україні буде створено нову митницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Нова митниця в Україні буде створена до кінця вересня, а її працівники пройдуть відповідну підготовку.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, коли в Україні буде створено нову митницю
.
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