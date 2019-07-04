Замовити повірку, заміну чи встановлення квартирних лічильників води та опалення можна онлайн.
Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12
Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12
Киевводоканал и Киевтеплоэнерго правомочны делать поверку счетчиков и сверку их показаний - каждый по отдельности и результаты поверок и сверки показаний счетчиков принимаются взаимно - обеими компаниями.
А ЦКС - "третья вода на киселе" и самая коррумпированная структура, где поверка и сверка у вас затянется минимум на три месяца при указанных обычных тарифах на процедуру без переплат. ( К примеру мастер по поверке показаний счетчика приходит раньше мастера по процедуре самой поверки-сертификации счетчика, из-за чего вы опять ждете и не дожидаетесь мастера самой поверки счетиков, заняв очередь).
Никому не рекоммендую пользоваться по этому вопросу у ЦКС.
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