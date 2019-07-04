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Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Замовити повірку, заміну чи встановлення квартирних лічильників води та опалення можна онлайн.

Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12

Киевводоканал и Киевтеплоэнерго правомочны делать поверку счетчиков и сверку их показаний - каждый по отдельности и результаты поверок и сверки показаний счетчиков принимаются взаимно - обеими компаниями.
А ЦКС - "третья вода на киселе" и самая коррумпированная структура, где поверка и сверка у вас затянется минимум на три месяца при указанных обычных тарифах на процедуру без переплат. ( К примеру мастер по поверке показаний счетчика приходит раньше мастера по процедуре самой поверки-сертификации счетчика, из-за чего вы опять ждете и не дожидаетесь мастера самой поверки счетиков, заняв очередь).
Никому не рекоммендую пользоваться по этому вопросу у ЦКС.
us_capri_123
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:51

Дешевле купить новые счётчики и их опломбировать, предварительно официально распломбировав старые, которые могут поверку не пройти.
natas-ha
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:21

Сейчас сверку показаний Киевтеплоэнерго делает тем, кто записался ище в январе.
titanik635
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:29

А у нас в Харькове после поверки счётчик Х В начал протекать,испортили прокладку...счётчиков всего 4 года..но ремонт счётчиков у нас не производят,а предлагают покупать новый счётчик...А он на минуточку сейчас стоит примерно 450 грн..Вот такая экономия...Общество прав защиты потребителей такие вопросы не решает..Вот Где то так и живём...Такой у нас сервис...
katyhinav9
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:38

Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

с этими делал https://mastergaz.com.ua/mgcatalog/sk/s ... tYQAvD_BwE было по 360грн.
+150 за постановку на учет
леску вытащил,поверка ниче не увидела-все гуд))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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